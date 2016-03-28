Кушанашвили прокомментировал свое скандальное интервью о поддержке России (аудио)

Российский журналист отметил, что сюжет, в котором он заявлял о поддержке РФ – "чистой воды монтажная склейка", передает "Радио Вести".

"Я убежден, что это был монтаж. Я бы находил эту ситуацию комичной, если бы не подвергался критике и преследованиям за свои высказывания об Украине в России", - сказал он.

Ранее сегодня Служба безопасности Украины запретила въезд в Украину на три года российскому телеведущему Отару Кушанашвили, который резко высказывался об Украине.

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В одном из последних интервью он заявил: "Мне кажется, что только один взгляд премьер-министра страны, в которую я собираюсь ехать, говорит о том, что уровень психопатии является очень высоким... По глазам его видно, что он не в себе. И исходя из того, что он является одним из руководителей государства, которое ведет эту войну, можно сказать, что с киевской стороной что-то не так... Но если вы меня спрашиваете, за кого я, то конечно, я за Российскую Федерацию, в которой живу и которую люблю".