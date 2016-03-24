В Киеве посадили на 4 года мошенника, укравшего деньги на лечение бойцов АТО

Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Как напомнили в ведомстве, в конце февраля прошлого года 32-летний злоумышленник незаконно получил дубликаты SIM-карт и, используя банковский терминал и коды, которые поступали на телефон, беспрепятственно перевел средства с карточек бойцов АТО на собственный счет.

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Злоумышленник признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

«Приговором суда злоумышленнику, который уже был неоднократно судим за воровство и грабежи, определено наказание в виде 4 лет лишения свободы», - подчеркивается в сообщении.