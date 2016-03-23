Адвокаты озвучили юридические варианты возвращения Савченко в Украину

Украинская летчица Надежда Савченко, незаконно осужденная в России к 22 годам лишения свободы, готова рассмотреть любые юридические варианты ее возвращения в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом адвокат украинки Марк Фейгин заявил у стен СИЗО-3 после встречи с Савченко.

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Он продемонстрировал письма, в адрес всем троих адвокатам, в которых Савченко просит Фейгина, Николая Полозова и Илью Новикова остаться ее защитниками.

В частности, в одном из писем Савченко запрещает адвокатам подавать апелляцию на решение суда, прошение о помиловании, признании вины от ее имени или имении защитников, а также производить какие-либо действия без ее разрешения.

«В случае нарушения моей воли, буду расценивать это как предательство с вашей стороны с автоматическим отказом от вас как от адвоката после таких действий. Я требую, как и раньше, осуществлять мою защиту максимально открыто в юридической, политической и медийной части», - написала Савченко, заявление которой зачитал Фейгин.

Он подчеркнул, что Савченко не хочет подавать прошение о помиловании, но если этот способ ей будет предложен, то, по словам защитника, «она будет его обсуждать с адвокатами, чтобы принять юридическое решение».

«Если сегодня или завтра будет достигнуто соглашение о ее возвращении домой, все равно оно должно быть как-то оформлено. Я как юрист могу сказать, что есть два способа – либо Конвенция 1983 года об отбывании наказаний и выдаче осужденных, либо это помилование. Другого способа не существует. Политические договоренности должны быть оформлены юридически», - сказал Фейгин.

При этом он подчеркнул, что решение о «юридическом оформлении остается за Савченко».

Также Фейгин сообщил, что Савченко «не переживает по поводу 22 лет, потому что ясно понимает, что приговор не мог быть другим». Фейгин убежден, что такой жесткий приговор ничего не изменит в вопросе ее возвращения домой.

«Мы, защитники, рассчитываем, что Надежда вернется домой в ближайшее время. Сейчас самое главное - чтобы политики и дипломаты смогли добиться обмена или освобождения. Ей бы не хотелось, чтобы это был какой-то торг. Я считаю, что любой способ ее возвращения домой является приемлемым», - сказал он.

При этом Фейгин подчеркнул, что голодовка Савченко «неизбежна», этого можно избежать, если вернуть ее в Украину до этого времени – 6 апреля.

По его словам, сейчас Савченко чувствует себя удовлетворительно.

Как сообщал УНИАН, 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков. Также суд присудил Савченко штраф в 30 тыс. рублей за «незаконное пересечение границы».

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После оглашения приговора летчица заявила, что с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что делает все возможное для возвращения Савченко, и готов передать России двух российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных за их участие в вооруженной агрессии против Украины. Судебное рассмотрение их дел находится на финальной стадии.

22 марта вице-президент США Джозеф Байден во время телефонного разговора с Порошенко заявил, что госсекретарь США Джон Керри во время визита в Москву донесет до российской власти сигналы о немедленном Савченко. Визит госсекретаря США в РФ запланирован на 23-24 марта.