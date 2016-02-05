Вопрос освобождения Савченко предрешён, идут переговоры по её возвращению в Украину – адвокат

Об этом в своем Twitter сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин.

По его словам, ведутся переговоры об отправке Савченко в Украину.

Читайте такжеЗащита Савченко обнародовала перехваты разговоров главарей "ЛНР" о взятии летчицы в плен (видео)

Напомним, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

Обвинительный приговор Савченко предрешён, поскольку вопрос её освобождения предрешён также. Переговоры по её отправке домой идут. — Mark Feygin (@mark_feygin) 5 Лютий 2016

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийство, а также незаконное пересечение границы.