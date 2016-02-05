Вопрос освобождения Савченко предрешён, идут переговоры по её возвращению в Украину – адвокат

12:19, 05 февраля 2016
Политика
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Вопрос об освобождении незаконно удерживаемой в РФ украинской летчицы Надежды Савченко предрешён.

REUTERS

Об этом в своем Twitter сообщил адвокат Савченко Марк Фейгин.

По его словам, ведутся переговоры об отправке Савченко в Украину.

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Напомним, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийство, а также незаконное пересечение границы.

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