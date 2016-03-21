Суд продлил арест российским спецназовцам Александрову и Ерофееву до 19 мая

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла сегодня коллегия суда.

Таким образом, суд отказал в удовлетворении ходатайства защиты Александрова и Ерофеева об изменении им меры пресечения на домашний арест.

Также суд предоставил новому адвокату Александрова Валентина Рыбину срок до 5 апреля для ознакомления с делом. В то же время адвокат просил 3 недели (до 11 апреля).

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Таким образом следующее заседание по делу Александрова и Ерофеева начнется в 10.00 5 апреля.

Кроме того, суд принял к рассмотрению ходатайство Александрова и Ерофеева разрешить им переписку с родственниками, защитниками и консульством России.

Как пояснила корреспонденту УНИАН адвокат Ерофеева Оксана Соколовская, это, по сути, означает, что суд даст распоряжение должностным лицам следственного изолятора, где находятся Александров и Ерофеев, чтобы они разрешили переписку обвиняемых.

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Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.