Аннексию Крыма Россией не поддерживают 80% украинцев и 13% россиян – опрос

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты социологического исследования Киевского международного института социологии (КМИС).

«Украинцы расценивают потерю Крыма очень негативно: 62% определенно не поддерживают присоединение полуострова к России, 18% - скорее не поддерживают. Безусловно или скорее одобряют этот переход по 5% респондентов. Остальные 10% не смогли дать ответ», - говорится в сообщении.

В свою очередь россияне, согласно исследованию Левада-Центра, наоборот, положительно воспринимают аннексию Крыма, несмотря на последствия, которые повлекло это событие для России. Безусловно поддерживают произошедшее 47% опрошенных, а скорее поддерживают – еще 36% из них. Безусловно не одобряют это 4% респондентов, скорее – 9%. Не ответили 4% опрошенных.

Среди опрошенных жителей России 61% придерживается мнения, что аннексия Крыма принесла больше пользы, а 20% - что больше вреда. Не смогли дать оценку последствиям этого события 19% респондентов.

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5-16 февраля КМИС провел собственное исследование общественного мнения в Украине. Методом личного интервью опрошено 2020 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым) по стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины возрастом от 18 лет.

В Луганской области опросы проводились только на подконтрольных Украине территориях, в Донецкой - на всей территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% — для показателей, близких к 25%, 2,0% — для показателей, близких к 10%, 1,4% — для показателей, близких к 5%, 0,7% для показателей, близких к 1 или 99%.

Для сравнения используются данные опроса Левада-Центра, проведенного 22-25 января по репрезентативной для России выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте от 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.

Опрос проводился на дому у респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность данных исследования не превышает 3,4%.

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