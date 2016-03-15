Неизвестные в камуфляжной форме штурмовали здание финкомитета Рады (фото)

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Евгений Будерацкий.

Как сообщает "Украинская правда", Будерацкий объяснил, что представителей этой организации не пускали внутрь, из-за чего они разбили двери и окна и попали внутрь силой.

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По словам журналиста, причиной визита стало намерение добиться принятия законопроектов о реструктуризации валютных ипотечных кредитов. Сейчас эти документы находятся на рассмотрении именно этого комитета.

Будерацкий добавил, что к пришедшим вышел член комитета и представитель президента в Раде Степан Кубив. После разговора с ним члены "Финмайдана" ушли.

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Сейчас на тему реструктуризации валютных ипотечных кредитов зарегистрировано два законопроекта - 4004, предложенный Кабмином и альтернативный 4004-1 авторства депутата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и от "Народного фронта" Дениса Дзензерского. По словам Будерацкого, члены "Финмайдана" настаивают на принятии именно второго документа.