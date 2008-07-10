Отравление водой может привести к смерти

44-летний житель Великобритании Андрю Торнтон скончался после того, как выпил около 10 литров воды в течение 8 часов, сообщает Daily Mail. Мужчина почувствовал недомогание и был доставлен в больницу. Поскольку у больного наблюдалось нарушение координации движений и он с трудом говорил, врачи решили, что он пьян, однако алкоголя в его крови обнаружено не было.

Как выяснилось, наблюдавшиеся симптомы были вызваны нарушением баланса электролитов в тканях мозга вследствие водной интоксикации. Непосредственно перед госпитализацией Торнтон выпил около 10 литров холодной воды, приблизительно столько же воды он выпивал в течение предыдущих двух дней.

Медики попытались спасти мужчину, вводя ему концентрированный солевой раствор, однако спустя сутки больной умер от остановки сердца.

По словам матери покойного, ее сын в течение долгого времени страдал хроническим воспалением десен, и регулярно пил холодную воду, чтобы унять боль. Британец не хотел принимать обезболивающие препараты, поскольку опасался аллергических реакций.

Водная интоксикация (отравление) – нарушение водно-солевого обмена в организме, вызванное избытком воды в организме. Первые признаки отравления водой – головокружение и рвота, при отсутствии лечения возможен летальный исход. Чаще всего жертвами водного отравления становятся профессиональные спортсмены, например – бегуны-марафонцы, в больших количествах пьющие воду во время забегов.

Медпортал