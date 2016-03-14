На Драгобрате спасли пятерых туристов из Киева, которые заблудились в горах

Как сообщили УНИАН в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины, вчера в 17.40 в оперативно-спасательную службу Закарпатья поступило сообщение о том, что в районе урочища Драгобрат, полонины Крачуняска в Раховском районе во время катания на лыжах потеряли ориентир и заблудились пять человек - жителей Киева, среди которых один ребенок 9 лет.

В ГСЧС отметили, что около 21 часа заблудившихся туристов нашли и доставили на турбазу Драгобрат. Состояние здоровья удовлетворительное, в медицинской помощи не нуждались.

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Для проведения поисково-спасательных работ привлекались Раховское и Ясинянское горные поисково-спасательные отделения в составе 4-х человек и 1 единицы техники.