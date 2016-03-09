В Одессе возле генконсульства РФ полиция применила слезоточивый газ

В Одессе правоохранители применили слезоточивый газ с целью прекращения нарушений общественного порядка возле генерального консульства Российской Федерации, где активисты требовали освободить незаконно удерживаемую в России украинскую летчицу и народного депутата Надежду Савченко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления Патрульной полиции Одессы, сегодня во время мирной акции, которая проходила возле консульства, некоторые общественные активисты начали бросать яйца в здание консульства, «в сторону правоохранителей и других участников митинга».

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«Игнорируя замечания правоохранителей, активисты пытались прорвать кордон патрульных и военных. С целью прекращения нарушений общественного порядка, которые могли перейти в массовые беспорядки, правоохранители применили спецсредство в виде газа», - заявили в пресс-службе.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций регионального главка Национальной полиции, во время акции общественный порядок обеспечивали 50 сотрудников Национальной полиции.

«Активисты пытались штурмовать здание российского консульства, но правоохранители создали плотную цепь и остановили протестующих. Последние стали забрасывать здание российского консульства яйцами и вымазали проходную красной краской. Конфликт был остановлен сотрудниками правоохранительных органов, которые обеспечивали общественный порядок», - сказали в отделе.

В главке отметили, что пострадавших и задержанных нет. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 200 человек пикетировали генеральное консульство Российской Федерации, требуя освободить Савченко.

Перед консульством установили виселицу, на которой повесили чучело в рост человека, у которого вместо лица - фотография президента России Владимира Путина, «подрисованного» под Адольфа Гитлера. Участники акции подожгли чучело, также забросали генконсульство яйцами и пакетами с красной краской.

Сегодня Донецкий городской суд Ростовской области РФ объявил, что приговор Савченко начнут оглашать 21 марта. В ответ на это украинка заявила, что продолжит сухую голодовку, начатую 4 марта после того, как судья не дал ей выступить с последним словом и отложил рассмотрение дела до 9 марта.

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В РФ Савченко обвиняют в причастности к убийству двух сотрудников российского государственного телеканала летом 2014 года в Луганской области. Гособвинение требует приговорить летчицу к 23 годам заключения.

Савченко обвинения отвергает и заявляет, что на момент гибели журналистов уже была захвачена в плен боевиками, а затем незаконно переправлена в Россию.