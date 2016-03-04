В Украине возможно появление вируса Зика - СЭС

Об этом рассказал главный санитарный врач Киева Олег Рубан, передает 44.ua.

"В Украине не зафиксировано ни одного случая заражениям вируса Зика. На сегодняшний день это заболевание распространённо в странах с тропическим климатом. Украина находится на пересечении всех миграционных потоков, и украинцы также находятся в этих странах. Так что возможна регистрация в Украине этих случаев", - заявил Рубан.

Он добавил, что СЭС не рекомендует ездить в тропические страны, особенно беременным женщинам.

"Заболевание само протекает достаточно легко, оно может приносить невысокую температуру на этапе первых 2-4 дней", - рассказал глава СЭС.

По его словам, комаров-переносчиков в Украине нет и их укоренение невозможно.

"Хотя в летний период при высоких температурах возможна циркуляция переносчиков в таких областях как Одесская и Херсонская. Потому что случаи зарегистрированы в Турции, Грузии, Болгарии, которые приближённые к ним", - сказал Олег Рубан.

Он пояснил, что половой путь передачи заболевания исключается.

Как сообщал УНИАН, в настоящее время разрабатывается сразу несколько вакцин от вируса Зика, к их разработке подключились 15 фармацевтических компаний.

Как заявили в ВОЗ, полномасштабные испытания вакцин начнутся не ранее, чем через полтора года.

Ранее организация предупредила о возросшей с наступлением весны опасности распространения вируса Зика в Европе.

Чаще всего болезнь проходит бессимптомно. Опасность она представляет в основном для женщин, планирующих завести ребенка, так как может вызывать микроцефалию у некоторых новорожденных. Младенцы рождаются с аномально маленькой головой и нарушениями развития мозга. В Бразилии с этим диагнозом уже родились несколько тысяч детей.