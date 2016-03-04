СБУ разоблачила более 20 специалистов ОПК, работавших в отпусках на военной базе "ближневосточной страны"

Как сообщает пресс-центр СБУ, организовали канал украинец и гражданин одной из стран Ближнего Востока, в которую и привлекались специалисты с украинских бронетанковых заводов.

"Командировки" происходили во время официальных отпусков на украинских предприятиях, без получения соответствующего разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины. На территории иностранной военной базы отечественные специалисты ремонтировали военную технику.

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Сотрудники спецслужбы задержали 6 украинских специалистов, которые вернулись после осуществления ремонта 25 единиц бронетехники.

Правоохранители установили личности организаторов канала и задокументировали "зарубежные визиты" более чем 20 отечественных специалистов. Проверяется информация о причастности к выезду специалистов за границу руководства заводов оборонно-промышленного комплекса.

СБУ направила материалы противоправной деятельности в орган досудебного следствия для принятия решения об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 333 Уголовного кодекса Украины.

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