Савченко заявляет, что суд доказал вину ФСБ в похищении людей

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом она сказала сегодня во время дебатов в Донецком городском суде России.

«В этом суде была доказана вина ФСБ и Следственного комитета РФ - они виноваты в том, что похищают людей, они виновны в пытках людей. Группа Сенцова, Карпюк и Клих подвергались пыткам. Эти службы виноваты в том, что после того, как похищают и пытают людей, они пытаются фабриковать дела, умудряются оболгать людей», - сказала Савченко.

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По ее словам, российские спецслужбы фабрикуют экспертизы, что доказано в сорока томах ее дела.

Савченко уверена, что во время разбирательства доказана вина прокуроров и российских судов.

«За два года, сколько я здесь сижу, я убедилась, что ни чести, ни совести, ни соблюдения законов для этих людей нет. Им абсолютно наплевать на международное право, права человека. У них есть одно – заказ Кремля, которое они тщательно выполняют», - сказала она.

Савченко подчеркнула, что российская власть виновата в захвате украинских земель в Крыму и развязывании войны на Донбассе.

«Они виноваты, что отправляют своих подлых воинов, пытаются установить тоталитарный режим под доминированием России, они лезут везде и геноцидом выбивают все население. Мы могли наблюдать это в Чечне, Абхазии, сейчас мы это видим в Украине и Сирии. Везде политика и интересы российского государства доминируют над жизнями людей тех земель, которые им интересны», - сказала она.

Как сообщал УНИАН, Савченко летом 2014 года похитили террористы на Донбассе и перевезли в Россию. В РФ ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Однако, по данным защиты, она не могла быть причастна к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

В обвинительном заключении по уголовному делу в отношении Савченко речь идет о покушении на убийство и убийство, а также незаконное пересечение границы.

3 марта Савченко выступит с последним словом на судебном процессе в России. В тот же день станет известна дата оглашения ей приговора.