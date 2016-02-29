Заявление телеканала 1+1 о ситуации вокруг участника представленной в Европарламенте фотовыставки "Переможці"

К сожалению, накануне выставки состоялась попытка запятнать имя и достоинство одного из участников проекта - Владимира Васяновича, которого обвиняют в профашистских взглядах.

Мы убеждены, что материалы, которые появились в прессе и блогосфере являются ничем иным, как информационными фабрикациями и попытками сорвать выставку, чтобы отвлечь внимание парламентариев от последствий, которые несет Украина из-за войны. Такие прокремлевские манипуляции неприемлемы в цивилизованном мире.

В проекте «Переможці», представленном в Европарламенте, участвуют герои Украины, которые проявили мужество и отвагу, защищая суверенитет государства от нападок соседа-агрессора. Для украинского общества они - настоящий пример героизма и отваги.

Владимир Васянович, 21-летний доброволец-разведчик, побывал во многих горячих точках в составе Добровольческого украинского корпуса, 5-го отдельного батальона. В зоне АТО с начала военных действий. Ногу потерял, подорвавшись на мине в селе Спартак Донецкой области.

Владимир прокомментировал данную ситуацию: «Я никогда не был фашистом или нацистом, а только человеком, который ставит любовь к своей стране жизненным приоритетом. За время войны в моей стране я стоял бок о бок с добровольцами из разных стран и разных вероисповеданий против одного агрессора, который развязывает военные конфликты в различных уголках мира и пытается навязать фашистское клише всем, кто борется за свою землю. Все мои тату или посты в соц. сетях - откровенный троллинг боевиков, которые регулярно называют нас то фашистами, то бандеровцами».

Мы обращаемся к коллегам журналистам и просим не поддаваться на подобные информационные манипуляции.