Определились очередные победители проекта "УНИАН-Поддержка" - их проблемы агентство берет для решения
Агентство УНИАН подвело итоги третьего этапа голосования в проекте УНИАН-Поддержка.
Определилась тройка лидеров голосования третьего месяца, проблемы которых УНИАН принимает решения.
Это: вопрос возврата в собственность громады леса в с. Козлив, реставрация церкви в которой снимался фильм «Вий» и просьба амнистии самовольной застройки.
Тем временем, голосование за другие проблемы читателей УНИАН продолжается! Помогите украинцам в решении их проблем, поддерживая их на странице голосования!
Справка. Новый проект ведущего информационного агентства страны – «УНИАН Поддержка» - создан, чтобы помочь украинцам в решении любых проблем. Проект не концентрируется исключительно на вопросах в плоскости «гражданин-власть», команда агентства готова помочь и в ситуациях обыденного характера.
Каждый может обратиться в редакцию с проблемой, которая его волнует, даже если это недовольство составом Верховной Рады или нетрезвым электриком из Жэка, или другими повседневными жизненными ситуациями.