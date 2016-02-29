Определились очередные победители проекта "УНИАН-Поддержка" - их проблемы агентство берет для решения

Определилась тройка лидеров голосования третьего месяца, проблемы которых УНИАН принимает решения.

Это: вопрос возврата в собственность громады леса в с. Козлив, реставрация церкви в которой снимался фильм «Вий» и просьба амнистии самовольной застройки.

Тем временем, голосование за другие проблемы читателей УНИАН продолжается! Помогите украинцам в решении их проблем, поддерживая их на странице голосования!

Справка. Новый проект ведущего информационного агентства страны – «УНИАН Поддержка» - создан, чтобы помочь украинцам в решении любых проблем. Проект не концентрируется исключительно на вопросах в плоскости «гражданин-власть», команда агентства готова помочь и в ситуациях обыденного характера.

Каждый может обратиться в редакцию с проблемой, которая его волнует, даже если это недовольство составом Верховной Рады или нетрезвым электриком из Жэка, или другими повседневными жизненными ситуациями.