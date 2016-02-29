Украина потребует от Болгарии выдачи наемника, воевавшего на стороне боевиков

Об этом написал нардеп Антон Геращенко в Facebook.

"Гражданину Болгарии Георгию Близнакову, который с автоматом в руках по призыву Путина приехал убивать украинских солдат, не до смеха. Он на днях был задержан в Болгарии во время любимого развлечения друзей "русского мира" – пьяной драки. Узнав о его местонахождении, я направил депутатское обращение с требованием оформить необходимые документы для экстрадиции гражданина Болгарии в Украину для проведения над ним суда за его участие в незаконных вооруженных формированиях и террористической деятельности против Украины", - говорится в сообщении.

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Если власти Болгарии откажутся его выдать для суда в Украине, Киев попросит организовать суд над ним по местным законам, которые также запрещают участвовать в качестве наемников в вооруженных конфликтах на территории других стран, написал нардеп.

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Он указал, что о личности Близнакова стало известно благодаря сайту "Миротворец", который собирает сведения о россиянах и других иностранцах, входящих в состав террористических группировок "ДНР" и "ЛНР".

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"Мы сможем отслеживать и находить военных преступников и предателей Украины даже через десятилетия так, как это делает международный центр поиска нацистских преступников имени Симона Визенталя", - добавил нардеп.