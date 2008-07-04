Мариинский дворец отреставрируют почти за полмиллиарда (смета)

Кабинет министров своим распоряжением №891-р от 25 июня утвердил проект и титул строения на реставрацию и приспособление Мариинского дворца в Киеве стоимостью 427 млн. 558 тыс. 792 грн.

Согласно распоряжению, размещенному на Правительственном портале, 194,4 млн. грн. из общей суммы направят на строительно-монтажные работы, 42,6 млн. грн. – на оборудование, мебель и инвентарь, 189,5 млн. грн. – на другие расходы.

По состоянию на 1 января т.г. профинансировано и выполнено работ на 52 млн. 505,7 тыс. грн. Всего на 2008 год запланировано профинансировать реконструкцию в размере 49 млн. грн., в 2009 году – на 185 млн. грн., в 2010 году – на 141 млн. грн.

Как указывается в проекте, площадь земельного участка составляет 2,53 га. Площадь существующей застройки составляет 5,1 тыс. кв. м. Общая площадь здания составит 7,2 тыс. кв. м, в том числе площадь наземной части - 4,7 тыс. кв. м, площадь подземной части – 2,5 тыс. кв. м.

Проект разработан ГП “Проектное бюро Государственного управления делами” и Украинским научно-исследовательским и проектным институтом “УкрНИИпроектреставрация” и рекомендован к утверждению Центральной службой Укринвестэкспертизы Минрегионстроя.

Реконструкция дворца началась в 2005 году и закончится к 2011 году. Генеральным подрядчиком строительства выступает ЗАО Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное общество “Укрреставрация”.