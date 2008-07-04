Аварию «Нафтогаза-67» смоделировали в Керченском проливе

Предприятия Министерства транспорта и связи совместно с ГАО «Черноморнефтегаз» Министерства топлива и энергетики провели эксперимент в акватории Керченского пролива для оценки маневренных характеристик и возможных действий капитана судна «Нафтогаз-67» при выполнении «последнего маневра» в условиях, предшествовших аварии у берегов Гонконга.

Об этом сообщает пресс-служба Минтранссвязи.

Проверка маневровых характеристик однотипного судна осуществлялась в условиях, приближенных к аварийному морскому событию. Анализ маневровых характеристик показал, что судно «Нафтогаз-67» продвигалось к точке столкновения с балкером «Яохай», после того как выполнило последний маневр для избежания столкновения, еще минимум 170 – максимум 290 м.

Согласно сообщению, эксперимент подтверждает максимальную мощность работы двигателей при осуществлении поворота влево.

Как сообщал УНИАН, транспортно-буксирное судно «Нафтогаз-67» (владелец «Черноморнефтегаз») 22 марта столкнулось с китайским сухогрузом «Яохай» неподалеку от Сянгана (Гонконга). Получив пробоину, украинское судно затонуло. Из 25 членов экипажа семеро (один гражданин Китая и 6 граждан Украины) были спасены. Позже были найдены тела трех украинских моряков. Тела остальных 15 моряков, считавшихся пропавшими без вести, нашли после подъема судна 27 апреля. Судно отбуксировано в Китай.

Расследование причин и обстоятельств морской аварии проводится морскими властями КНР в соответствии с Кодексом по расследованию морских аварий и инцидентов (Резолюция ИМО А.849).

Предварительной причиной столкновения «Нафтогаз-67» с китайским сухогрузным судном считается взаимное нарушение правил. Полиция Гонконга предъявила обеим сторонам общее обвинение - “Создание аварийной ситуации на море”. По информации Минтранссвязи, дело должно было рассматриваться в суде Гонконга 17 июня, однако его перенесли на 18 июля.