Международные резервы Нацбанка в июне выросли

Валовые международные резервы Национального банка Украины в июне текущего года увеличились на 2,98% или на 1,026 млрд. долл. - до 35 млрд. 439 млн. долл.

Об этом УНИАН сообщили в Нацбанке.

По данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за июнь составил 1 млрд. 42,9 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за май составило 1 млрд. 42,9 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).

Объем операций на наличном рынке Украины (покупка и продажа иностранных валют за гривню в долларовом эквиваленте) по итогам мая составил 5 млрд. 188,8 млн. долл., в т.ч. объем валюты, купленной банками у населения - 2 млрд. 706,7 млн. долл., объем валюты, проданной населению - 2 млрд. 482,1 млн. долл.

Банковские вклады населения в валюте (в долларовом эквиваленте) выросли за прошлый месяц на 497,8 млн. долл. и на 27 июня 2008 года составили 14 млрд. 853,1 млн. долл.

По данным НБУ, за январь-май т.г. прирост Реального эффективного обменного курса (РЭОК) гривни относительно декабря 2007 года составлял 6,3%. Это было обусловлено ускорением инфляции, уровень которой в Украине на 9,1 п.п. превышал соответствующие показатели стран - основных ее торговых партнеров. Курсовая составляющая, напротив, стала причиной снижения РЭОК гривни (-2,8%), преимущественно через усиление иностранных валют относительно доллара США.