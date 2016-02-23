На Харьковщине фининспектора приговорили к 5 годам тюрьмы за получение взятки

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области.

Согласно сообщению, в ходе следствия было установлено, что в 2015 году чиновник во время проведения плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Шевченковского профессионального аграрного лицея выявила нарушения. Чиновница предложила не отражать их в акте ревизии за 33 тысячи гривень взятки.

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50-летнюю женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах исполнительной власти в течение 2 лет с конфискацией имущества.