На Харьковщине фининспектора приговорили к 5 годам тюрьмы за получение взятки

16:55, 23 февраля 2016
Общество
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Шевченковский районный суд Харьковской области в середине февраля приговорил фининспектора за получение 33 тысяч гривень взятки к 5 годам лишения свободы.

взятка / 1i.com.ua

Об этом сообщает отдел связей с общественностью и СМИ прокуратуры Харьковской области.

Согласно сообщению, в ходе следствия было установлено, что в 2015 году чиновник во время проведения плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Шевченковского профессионального аграрного лицея выявила нарушения. Чиновница предложила не отражать их в акте ревизии за 33 тысячи гривень взятки.

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50-летнюю женщину приговорили к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах исполнительной власти в течение 2 лет с конфискацией имущества.

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