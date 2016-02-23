Статус участника боевых действий уже получили более 120 тысяч бойцов АТО
Статус участника боевых действий уже получили более 120 тысяч бойцов АТО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир на брифинге в Киеве.
«На прошлой неделе статус участника боевых действий получили 3 413 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в проведении АТО», - отметила она.
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Таким образом, по словам представителя Минобороны, на сегодня статус участника боевых действий уже получили 120 767 человек.
Кроме того, как сказала Кушнир, с начала года количество желающих поступить на военную службу по контракту составила 7 800 человек.
Напомним, по состоянию на начало февраля количество признанных участников боевых действий составляло 108 тысяч.