Статус участника боевых действий уже получили более 120 тысяч бойцов АТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Виктория Кушнир на брифинге в Киеве.

«На прошлой неделе статус участника боевых действий получили 3 413 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в проведении АТО», - отметила она.

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Таким образом, по словам представителя Минобороны, на сегодня статус участника боевых действий уже получили 120 767 человек.

Кроме того, как сказала Кушнир, с начала года количество желающих поступить на военную службу по контракту составила 7 800 человек.

Напомним, по состоянию на начало февраля количество признанных участников боевых действий составляло 108 тысяч.