Деканоидзе: дело о применении оружия патрульным для задержания автомобиля не должно стать "инквизицией" для полиции

Сегодня, 18 февраля, Хатия Деканоидзе посетила заседание в Печерском районном суде Киева, на котором рассматривался вопрос об избрании меры пресечения в отношении патрульного полицейского Сергея Олейника, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Глава Национальной полиции выразила сожаление по поводу решения судьи о заключении полицейского под стражу.

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Хатия Деканоидзе подчеркнула, что с самого начала полиция ничего не скрывала и передала все необходимые материалы в следствие. Кроме того, отметила глава Нацполиции, Сергей Олейник сознательно пришел сначала в прокуратуру, а затем – и на заседание суда.

"Самое главное наше достижение – это то, что мы открыты, что мы ничего не скрываем. Мы должны быть очень осторожными, чтобы это не стало "инквизицией" для полиции", – отметила Хатия Деканоидзе.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд арестовал на два месяца полицейского Сергея Олейника, который подозревается в умышленном убийстве подростка, находившегося в BMW, который преследовали правоохранители 7 февраля.