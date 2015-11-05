ВР приняла закон о внешней трудовой миграции

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 304 народных депутата.

Закон, который входит в пакет решений, касающихся обязательств Украины по либерализации визового режима с Европейским Союзом, определяет правовые и организационные основы государственного регулирования внешней трудовой миграции и социальной защиты граждан Украины за рубежом (трудовых мигрантов) и членов их семей.

Определяется, что внешняя трудовая миграция - это перемещение граждан Украины, связанное с пересечением государственной границы Украины с целью осуществления оплачиваемой деятельности в государстве пребывания.

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Действие закона распространяется на трудовых мигрантов, которые работают на основании трудового договора (контракта), самостоятельно обеспечивают себя работой, предоставляют оплачиваемые услуги (выполняют работы), осуществляют другую оплачиваемую деятельность, не запрещенную законодательством государства пребывания; а также на членов семей трудовых мигрантов.

Документом устанавливается, что государственная политика в сфере внешней трудовой миграции касается, в частности, осуществления эффективного государственного регулирования внешней трудовой миграции; обеспечения социальной и правовой защиты трудовых мигрантов и членов их семей; осуществления сотрудничества с государственными органами иностранных государств, международными и общественными объединениями, заинтересованными в решении вопросов внешней трудовой миграции.

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Кроме того, речь идет об осуществлении мер по предупреждению незаконной внешней трудовой миграции; создании условий для возвращения в Украину и реинтеграции в общество трудовых мигрантов и членов их семей, а также содействии удовлетворению национально-культурных, образовательных и языковых потребностей трудовых мигрантов и членов их семей.

Согласно закону, формирование и реализацию государственной политики в сфере внешней трудовой миграции в пределах своих полномочий обеспечивают Кабинет министров Украины, центральные органы исполнительной власти, а также местные государственные администрации и органы местного самоуправления.

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Среди прочего, законом устанавливается, что центральный орган исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере культуры и искусства, государственной языковой политики, обеспечивает осуществление мероприятий, направленных на популяризацию национально-культурного достояния украинского народа за пределами Украины.

Законом определено, что трудоустройство трудового мигранта в государстве пребывания может осуществляться: органами исполнительной власти согласно заключенным международным договорам, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины; субъектом хозяйствования, который предоставляет услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом на основании лицензии, выданной в соответствии с законом; трудовым мигрантом самостоятельно.

В случае трудоустройства органами исполнительной власти в соответствии с заключенными международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой, или субъектом хозяйствования, который предоставляет услуги по посредничеству в трудоустройстве за рубежом на основании лицензии, выданной в соответствии с законом, трудовому мигранту перед отъездом в государство пребывания стороной, которая способствует трудоустройству, представляется проект трудового договора (контракта), заверенный иностранным работодателем.

Закон вступает в силу с 1 января 2016 года.