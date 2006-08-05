Иномарка врезалась в железобетонный блок: погибла женщина
11:50, 05 августа 2006Общество
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Чтобы достать людей, корпус автомобиля пришлось распилить
В Симферопольском районе Автономной Республики Крым водитель автомобиля "Тойота Камри" не справился с управлением и врезался в железобетонный блок, в результате чего погибла 33-летняя пассажирка автомобиля.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.
По информации МЧС, авария произошла сегодня, 5 августа, около часа ночи, на 7-м километре Николаевской трассы. На место ДТП прибыли сотрудники Гоставтоинспекции, "скорой помощи" и спасатели. Чтобы достать находившихся в иномарке людей, корпус автомобиля пришлось распилить.
Водитель "Тойоты" доставлен в больницу.
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