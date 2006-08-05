Иномарка врезалась в железобетонный блок: погибла женщина

В Симферопольском районе Автономной Республики Крым водитель автомобиля "Тойота Камри" не справился с управлением и врезался в железобетонный блок, в результате чего погибла 33-летняя пассажирка автомобиля.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму.

По информации МЧС, авария произошла сегодня, 5 августа, около часа ночи, на 7-м километре Николаевской трассы. На место ДТП прибыли сотрудники Гоставтоинспекции, "скорой помощи" и спасатели. Чтобы достать находившихся в иномарке людей, корпус автомобиля пришлось распилить.

Водитель "Тойоты" доставлен в больницу.