Норвегия предоставит Украине четыре миллиона евро гуманитарной помощи

Об этом заявил статс-секретарь министерства иностранных дел страны Торе Хаттрем, передает Deutsche Welle.

Половину суммы получит Норвежский совет по делам беженцев, который работает с гуманитарными проблемами на востоке Украины. Вторую половину распределят среди Международного комитета Красного Креста, Международной организации по миграции, а также Halo Trust (организация, которая занимается разминированием) и Управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

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"Конфликт в Украине все еще очень серьезный. Критически важно, чтобы все стороны соблюдали свои обязательства и работали над политическим решением. Это будет моим месседжем украинской власти во время моего визита", - заявил Хаттрем, который посещает Украину 7-9 февраля.

Его визит стал продолжением пакета поддержки Украины от Норвегии, начатого во время посещения Киева премьер-министром Эрной Солберг в ноябре 2014 года.

Хаттрем подчеркнул, что Осло планирует быть надежным партнером в будущем, однако эти отношения зависят от проведения в Украине широкомасштабных реформ.

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В Киеве Хаттрем встречается с украинскими чиновниками, а также с местными и международными активистами. "Украина нуждается в нашей поддержке, но мы должны также установить четкие требования к результатам", - резюмировал статс-секретарь.