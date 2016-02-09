Палица обещает выделить средства на профилактику и лечение гриппа из областного бюджета

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской ОГА, с таким предложением Палица выступил во время совещания с главными врачами насчет эпидемиологической ситуации.

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Во время заседания начальник главного управления Госсанэпидемслужбы области Наталия Янко отметила, что в этом году доминирует вирус гриппа AH1N1, который является особенно агрессивным. Самым эффективным методом борьбы с вирусами гриппа, по ее словам, является вакцинация. Эти прививки не входят в перечень обязательных, закупаются за средства местных бюджетов или за средства из других источников. На этот раз на покупку таких вакцин было выделено 200 тыс. грн (одна вакцина стоит 150 грн).

«Если врач обращается, чтобы проверить есть грипп у пациента или нет, и человек говорит, что у него нет денег, то мы можем это из областного бюджета дофинансировать. Нужно сделать все возможное, чтобы снизить риск смертей. Нам не надо, чтобы из реанимации уже брались пробы. А чтобы предупредить сложное заболевание, следует принимать упреждающие меры. Профилактика стоит лишь 5% от лечения самой болезни. И вообще, мы не должны отправлять родственников искать деньги, это все будет обеспечено из областного бюджета», – отметил председатель Волынского облсовета.

Он также подчеркнул, что главные врачи медучреждений, где лечат больных от пневмонии, должны сказать, чего именно сейчас не хватает.

«Машины скорой помощи должны быть укомплектованы необходимыми препаратами, обеспечены топливом. Антибиотики, которые сегодня используются при лечении пневмонии, должны быть для пациентов бесплатными. Значительное внимание следует уделить профилактической работе: в СМИ размещать социальную рекламу, обеспечить необходимыми материалами о симптомах гриппа и пути профилактики таких заболеваний населения», - отметил Палица.

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Он также обратился и к руководителям фармацевтических сетей с просьбой дать возможность закупить оригинальные препараты для лечения пневмонии по оптовым ценам.

Уже завтра, 10 февраля, руководители медучреждений области должны подать свои предложения и конкретные суммы, по реализации необходимых мероприятий для борьбы с гриппом и его профилактики.

По официальным данным, на Волыни уже зафиксировано 106 тысяч случаев заболеваний гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, в результате погибли 10 человек.