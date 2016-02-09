Спецназ НАБУ может быть задействован в АТО

12:08, 09 февраля 2016
Общество
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Спецназ Национального антикоррупционного бюро может быть задействован в антитеррористической операции на востоке Украины.

фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор НАБУ Артем Сытник сегодня перед принесением присяги спецназа Бюро.

«Сейчас они (спецназ НАБУ — УНИАН) примут присягу и пройдут боевое крещение. Я не исключаю того, что при необходимости они даже будут задействованы в ходе антитеррористической операции, поскольку на самом деле это подразделение специальных операций, обычный спецназ», - заявил он.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава НАБУ заявил, что надеется на помощь НАТО с экипировкой и обучением антикоррупционного спецназа.
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