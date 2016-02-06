"Скорая" забрала, но не помогла: на Полтавщине умер пенсионер, которого отказались госпитализировать

На Полтавщине умер 70-летний пенсионер, которого неделю назад забрала "скорая" с резкими болями в желудке, но врачи не госпитализировали его в Решетиливскую ЦРБ, а отправили домой.

Об этом сообщает портал новостей "ВПолтаве.Инфо".

Пенсионер скончался через несколько дней в родном селе Шкурупия за 16 километров от райцентра.

Как отмечают в издании, у пенсионера, по его словам, в больнице просили денег на обследования, которых не было. Врачи отказались делать УЗИ и госпитализировать больного.

В результате пожилому человеку предоставили возможность заночевать в тамошнем приюте, потому что на улице темно, а утром отпустили.

«Шел часть 16-километровой дороги в непогоду, а через несколько дней перестал отвечать его телефон», - рассказала изданию дочь пенсионера, которая живет в Полтаве.

«Я подняла на ноги соседей там, в селе. Они говорят, нигде его не видно, но свет горит в доме. Стучат в окна – никто не отвечает. Передала ключи от дома женщиной с того села, которая работает в Полтаве и каждый день ездит (мне самой никак покинуть грудную ребенка, которая, к тому же, заболела). И та рассказала, что когда открыла дверь, увидела моего отца уже совсем холодного. Он умер, сидя возле кровати, скорчившись от боли. У меня нет слов для того, чтобы это прокомментировать – только боль и отчаяние. Но я точно знаю, что не имею права оставлять это просто так. Должна быть хоть какая-то ответственность и наказание за это», - говорит сквозь слезы дочь умершего.