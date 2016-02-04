Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на четверг
08:51, 04 февраля 2016Общество
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Украинцев предупреждают о гололедице и плохой видимости на дорогах.
REUTERS
Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.
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"4 февраля в Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица, утром в южной и восточной части местами туман, видимость 200-500 м". – сказано в сообщении.
По прогнозу Гидрометцентра, сегодня по всей стране ожидается дождь или дождь с мокрым снегом. Температура в западных, центральных и северных регионах днем +2..+4, в восточной и южной части несколько теплее: от +4..+6 на востоке, до +10 на юге страны.
Погода 4 февраля / Гидрометцентр
Отметим, ранее синоптики заявили, что аномально теплая погода в начале февраля не приведет к преждевременному всходу озимых.
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