Гидрометцентр объявил штормовое предупреждение на четверг

Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.

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"4 февраля в Украине, кроме юга, на дорогах местами гололедица, утром в южной и восточной части местами туман, видимость 200-500 м". – сказано в сообщении.

По прогнозу Гидрометцентра, сегодня по всей стране ожидается дождь или дождь с мокрым снегом. Температура в западных, центральных и северных регионах днем +2..+4, в восточной и южной части несколько теплее: от +4..+6 на востоке, до +10 на юге страны.

Отметим, ранее синоптики заявили, что аномально теплая погода в начале февраля не приведет к преждевременному всходу озимых.