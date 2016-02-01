В Харьковской области с начала эпидсезона от гриппа умерли 11 человек

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на департамент здравоохранения.

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Всего, по данным департамента здравоохранения ОГА и областной СЭС, с ноября прошлого года в области ОРЗ заболели почти 101 тыс. человек. В 59 из них подтвержден свиной грипп АH1N1 (36 – дети).

Директор департамента здравоохранения Харьковской ОГА Александр Галацан заметил, что за прошедшие выходные заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями в регионе снизилась более, чем вдвое.

"В течение последних трех дней мы видим четкое снижение обращений по поводу ОРВИ. Если три дня назад на экстренную медицинскую помощь поступало около 500 вызовов в сутки от жителей города Харькова и области, то за минувшие сутки поступило около 230 вызовов. При этом именно на воскресенье, как правило, приходится наибольшее количество вызовов. Если на прошлый понедельник у нас было 3,3 тыс. больных, то на сегодняшний день мы зафиксировали 934 случая. Для медиков это убедительный показатель того, что заболеваемость уменьшается", - сказал Галацан.

Он также сообщил, что согласно данным областного управления санитарно-эпидемиологической службы, эпидпорог в Харьковской области не будет превышен.

"Возможно превышение эпидпорога только в двух районах области - Боровском и Барвенковском. Но там приняты все меры для локализации инфекции: закрыто несколько учебных учреждений, проводятся обходы домовладений медработниками. В целом, ситуация абсолютно управляема", - отметил директор департамента здравоохранения.

По его словам, из-за спада заболеваемости в области не планируются ограничительные меры.

"Решение о приостановлении учебного процесса в школах было принято в Харькове - и это оправдано. Такое ограничение позволило перекрыть пути передачи инфекции, ведь городские школьники пользуются общественным транспортом, ездят в переполненном метро, посещают места массового скопления, при этом не пользуются масками. В области такой потребности не было. Решения о закрытии принимались точечно, там, где это было необходимо", - подытожил Галацан.