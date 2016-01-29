В МИД рассказали об ожиданиях от визита представителя Совета Европы в оккупированный Крым

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении МИД Украины относительно нарушений РФ прав и основных свобод человека на временно оккупированных территориях Украины.

В Украине глубоко обеспокоены продолжением нарушения Российской Федерацией прав и основных свобод человека на временно оккупированных Россией территориях Автономной Республики Крым и в Севастополе, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

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«Отчеты и доклады международных организаций и правозащитных институтов единодушно фиксируют массовые преследования со стороны оккупационных структур РФ этнических украинцев и коренного крымскотатарского населения АР Крым по политическим и национальным мотивам, совершение актов насилия, запугивания, ограничения их права на свободу мнения, совести и религии и права на свободу мирных собраний и ассоциаций. Показательно, что в обнародованном 27 января 2016 года отчете «Свобода в мире - 2016» влиятельная международная неправительственная организация Freedom House характеризует состояние политических прав и гражданских свобод в оккупированном Крыму как «несвободное», - отметили в МИД.

В украинском внешнеполитическом ведомстве выразили убеждение, что преступные действия оккупационных властей Российской Федерации должны стать предметом особого внимания международного сообщества с целью обеспечения беспрепятственного доступа основных конвенционных и мониторинговых механизмов Совета Европы и других международных организаций на оккупированную территорию Крымского полуострова.

В МИД ожидают, что визит специального представителя генерального секретаря Совета Европы Жерара Штудмана в оккупированный Крым станет первым шагом, который принудит Российскую Федерацию к безусловному соблюдению ее международных обязательств в сфере прав человека.

«Украина призывает международное сообщество объединить усилия и потребовать от Российской Федерации пресечения незаконных действия на суверенной территории Украины, отказаться от практики разжигания межэтнической розни, ксенофобских и расистских настроений, политически мотивированных преследований диссидентов и общественных активистов», - заявили в МИД.

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Как сообщалось, 25 января генеральный секретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд принял решение отправить в Крым делегацию для оценки ситуации в сфере прав человека.

Ягланд отметил, что эта миссия будет полностью независимой и не будет заниматься вопросами территориального статуса Крыма.

Делегацию возглавил дипломат из Швеции Жерар Штудман.

Миссия начала работу 25 января, доклад о результатах работы должен быть обнародован в феврале-марте.