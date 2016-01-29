В школах Винницы с 1 февраля возобновляются занятия

Как сообщили УНИАН в Департаменте по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета, соответствующее решение городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла сегодня.

По словам медиков, нынешняя заболеваемость характеризуется быстрыми осложнениями в виде пневмоний, поэтому чтобы обезопасить детей от распространения болезней, в винницких школах зимние каникулы были продлены на три недели.

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По информации Департамента здравоохранения городского совета, в течение недели заболеваемость в сравнении с предыдущей неделей снизилась на 5,4%. Количество вызовов к больным ОРВИ и гриппом уменьшилось на 24%. Вызовы к детям - на 18,5%.

По состоянию на 29 января в медучреждениях находятся 23 взрослых, больных гриппом, ОРВИ и их осложнениями, в городской больнице «Центр матери и ребенка» на лечении находятся 27 детей с вирусно-бактериальными пневмониями и 34 ребенка с ОРВИ. Среди беременных случаев вирусных пневмоний не зарегистрировано.

«Считаю, что меры, которые были нами проведены для предотвращения распространения заболеваемости среди детей, дали свои результаты, - отметил председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Игорь Корольчук. – Учитывая информацию, предоставленную департаментом здравоохранения и санэпидслужбой, занятия в школах города с 1 февраля будут возобновлены».

Начальник Винницкого городского управления Главного управления Госсанэпидслужбы в Винницкой области Ирина Односталко отметила, что мониторинг заболеваемости и посещаемости учащимися школ будет вестись и после возобновления занятий.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на 29 января, по данным Минздрава, количество умерших от гриппа возросло до 155 человек.

Наибольшее количество летальных случаев в Одесской области – 32 случая, в Винницкой – 13, Запорожской – 12, Ривненской – 11.