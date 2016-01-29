Житель Луганщины избил полицейского за заботу о его самочувствии

Как сообщает прокуратура Луганской области, досудебным расследованием было установлено, что в декабре 2015 года наряд патрульной службы полиции Рубежанского отдела полиции в составе капрала и сержанта осуществляли патрулирование по охране общественного порядка в Рубежном.

Заметив гражданина, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения в общественном месте, полицейские поинтересовались, нужна ли ему помощь.

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"Вместо адекватной реакции на заботу о его самочувствии мужчина приблизился к одному из правоохранителей и беспричинно с особой дерзостью нанес рукой удар в лицо", - сказано в сообщении.

В результате противоправных действий подозреваемого полицейскому причинены легкие телесные повреждения.

Санкция ч. 2 ст. 345 УК Украины, по которой обвиняют мужчину, предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

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