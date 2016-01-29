Во Львовской области судью поймали на взятке в полторы тысячи долларов

Как сообщила пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Мирослава Клячкивская, сотрудники спецслужбы задокументировали в помещении суда получения судьей от посредника адвоката полторы тысячи долларов США.

В такую сумму судья оценил вынесения подсудимому более мягкого приговора за кражу автомобиля.

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Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНИАН, задержанный заместитель директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, который требовал от одного из оборонных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 тыс. долларов, выпущен на свободу.