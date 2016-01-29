Во Львовской области судью поймали на взятке в полторы тысячи долларов
Во Львовской области сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальным антикоррупционным бюро сегодня, 28 января, уличили в получении взятки судью местного суда одного из районов Львовской области.
Как сообщила пресс-секретарь управления СБУ во Львовской области Мирослава Клячкивская, сотрудники спецслужбы задокументировали в помещении суда получения судьей от посредника адвоката полторы тысячи долларов США.
В такую сумму судья оценил вынесения подсудимому более мягкого приговора за кражу автомобиля.
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Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщал УНИАН, задержанный заместитель директора Департамента экспертиз Государственной службы экспортного контроля Украины, который требовал от одного из оборонных предприятий неправомерную выгоду в сумме 250 тыс. долларов, выпущен на свободу.