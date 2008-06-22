Министр: шахту им. Маркса не успели отдать в частные руки

На ликвидацию аварии, произошедшей 8 июня на енакиевской шахте им. Карла Маркса, уже затрачено 10 млн. грн., понадобится еще не менее 12 млн. грн.

Об этом сообщил в Енакиево на брифинге журналистам министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ.

Кроме того, он отметил, что данное угольное предприятие входило в список шахт, подлежащих приватизации. По мнению министра, приватизация угледобывающих предприятий повысит безопасность труда на шахтах.

"Я думаю, если больше будут вкладывать владельцы предприятий, то на вопросы безопасности больше денег будет выделяться", - заключил В. ПОЛТАВЕЦ, подчеркнув, что для этих целей будут привлекаться другие, действенные меры.

Как сообщал УНИАН, 8 июня на шахте им. К.Маркса в Енакиево произошел взрыв. В момент аварии под землей находились 37 человек. В результате один человек погиб, еще 29 человек, в том числе рабочие на поверхности, были госпитализированы. Остается неизвестной судьба 12 горняков. Ведутся их поиски.

Шахта им. Карла Маркса - государственная и относится к ГП "Орджоникидзеуголь".