Речь Вакарчука к Порошенко во время награды орденом Свободы (полный текст)

Лидер группы "Океан Эльзы", певец Святослав Вакарчук во время награждения орденом Свободы обратился к президенту Украины Петра Порошенко с речью, сообщает ТСН.uа.

Полный текст этой речи появился в блоге певца на сайте Нового времени.

Приводим речь без изменений:

"Уважаемый господин Президент!

Благодарю за эту награду. Для меня честь получить орден от Государства, которое я всегда считал, считаю и буду считать самым родным в мире. Да, награды – это хорошо. Но, к сожалению, одними наградами не решить задач, которые стоят перед нами.

28 января мы будем отмечать годовщину боя под Крутами. Что общего между этими украинскими защитниками и теми, кто защищает нашу страну с оружием в руках, на Востоке сегодня? И те, и другие – Герои. Герои они потому, что сознательно жертвовали самым главным, что в них было – своей жизнью. Почему агрессия врага захлебнулась? Потому что эти молодые парни и пожилые мужчины готовы были умирать за свою страну. Они прекрасно понимали, какой выбор делают. Никто из них не анализировал, не просчитывал – они просто жертвовали. Поэтому они - Герои.

Враг, который разъедает Украину изнутри – коррупция, тотальная несправедливость, невежество, низкий уровень так называемой элиты – гораздо коварнее и опаснее, чем любой внешний враг. Чтобы победить его, тоже нужны герои - герои в украинской политике и власти. К сожалению, на сегодняшний день таких героев мы не видим.

Мы видим логичные поступки. Мы видим желание усидеть на двух или трех стульях. Мы видим страх: страх потерять должность, страх потерять благосостояние, политическое влияние, поставить под удар себя и свою семью. Мы видим порой умных, но хитрых и циничных людей, которые всегда находят логическое объяснение, почему в Украине все не так – виновата война, цены на нефть, политические оппоненты, прошлая власть. Мы слышим и видим это каждый день. Но мы не видим подвигов. Не видим настоящих жертв. Нам не нужны политики – обычные люди.

Помните защитников Донецкого аэропорта – киборгов? Нам нужны киборги в политике! Сегодня страну спасут только те, кому будут ставить памятники после смерти, а не те, кто строит себе золотые памятники при жизни. Почему наши политические руководители выбирают личное перед государственным, покой и страх за собственное будущее меняют на политические компромиссы? Где посаженные преступники? Где реальная смена правил игры? Вообще – где изменения в стране?

Я очень хотел бы закончить словами, что страна ждет перемен, но правда в том, что страна от власти уже ничего не ждет. Люди не верят власти. Не потому, что власть плохая. Потому, что власть такая как все. А сегодня нам нужны люди, способные на подвиги, сверхлюди.

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Я понимаю, что сегодня испортил кому-то настроение на этом награждении. Но я говорю эти слова не из желания облить кого-то грязью или получить политические дивиденды. Ни власть, ни политическая борьба меня не интересуют. Я говорю Вам это потому, что мне не безразлично! Не безразлична Ваша репутация, не безразлична репутация страны и ее будущее. Это моя страна и мне здесь жить. Примите, господин Президент, эти слова серьезно - они не направлены персонально против Вас, в них нет попытки запятнать Вашу личность. Эти слова направлены ко всей украинской власти. И это не просто мой частный голос – это, в прямом смысле, голос народа Украины. И примите их сегодня, потому что завтра уже может быть поздно.

Этот орден будет мне напоминать, что каждый день нужно делать больше для того, чтобы твоя страна была свободной. И напоминать, что я сам еще сделал недостаточно для того, чтобы наша страна наконец стала лучшей".

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23 января по случаю Дня Соборности Украины Петр Порошенко наградил государственными наградами выдающихся украинцев. Кроме Вакарчука, орден Свободы получил Дмитрий Павлычко. Орденом князя Ярослава Мудрого III степени был награжден Владимир Филенко, а орденом "За заслуги" I степени - директор государственного учреждения "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Министерства здравоохранения Украины Илья Емец.