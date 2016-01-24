Вакарчук объяснил, почему не отказался от ордена Свободы

01:55, 24 января 2016
Общество
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По словам певца, он воспользовался случаем, чтобы откровенно рассказать президенту о ситуации в стране.

Фото УНІАН

Президент Украины Петр Порошенко наградил орденом Свободы украинского певца Святослава Вакарчука, сообщает ТСН.ua.

Эта награда установлена для отличия граждан за выдающиеся заслуги в утверждении суверенитета и независимости Украины, отстаивании конституционных прав и свобод человека.

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Певец рассказал ТСН, что не является большим поклонником наград, но решил не отказываться от ордена.

"Как вы знаете, я не большой поклонник наград, но решил, что в сегодняшних условиях какие-то публичные отказы будут восприняты как демарш, который, по моему мнению, лишний и только расшатывает лодку, в которой мы все находимся", - сказал Вакарчук.

По словам певца, он воспользовался случаем, чтобы откровенно рассказать президенту о ситуации в стране.

"Я поблагодарил за орден, но сказал, что, к сожалению, одними орденами ситуацию в стране не изменишь. Я сказал, что есть внутренний враг – коррупция, тотальная несправедливость, отсутствие вещей, которые реально показали бы, что власть меняется в корне. Для того, чтобы этого внутреннего врага преодолеть, тоже нужны герои, нужны "киборги", но сегодня таких героев во власти, в политике нет", - рассказал Вакарчук.

Певец сказал Порошенко, что люди уже не ждут от власти перемен и это – худшее. Но, по мнению Вакарчука, сегодня еще не поздно все изменить.

"Я просто донес до президента, что дела серьезные, гораздо более серьезные, чем это кажется в Интернете", - сказал певец.

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Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко по случаю Дня Соборности наградил выдающихся украинцев, среди которых Вакарчук.

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