На Житомирском бронетанковом заводе обнаружили недостачу двигателей на 7 миллионов гривень
Военной прокуратурой на Житомирском бронетанковом заводе обнаружена недостача двигателей на 6,8 миллионов гривень.
Дело открыто по результатам проверки выполнения работниками "Житомирского бронетанкового завода" требований по сохранности имущества мобилизационного резерва. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины.
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Расследование установило, что на протяжении 2014-2015 годов работники предприятия без какого-либо документального оформления присвоили имущество мобилизационного резерва, а именно 20 двигателей стоимостью 6,8 млн грн, которые передали коммерческой структуре.
Отмечается, что на этой неделе начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.
В прокуратуре напомнили, что ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особенно крупных размерах или организованной группой) УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
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