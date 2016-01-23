На Житомирском бронетанковом заводе обнаружили недостачу двигателей на 7 миллионов гривень

Дело открыто по результатам проверки выполнения работниками "Житомирского бронетанкового завода" требований по сохранности имущества мобилизационного резерва. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Житомирского гарнизона Центрального региона Украины.

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Расследование установило, что на протяжении 2014-2015 годов работники предприятия без какого-либо документального оформления присвоили имущество мобилизационного резерва, а именно 20 двигателей стоимостью 6,8 млн грн, которые передали коммерческой структуре.

Отмечается, что на этой неделе начато уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

В прокуратуре напомнили, что ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особенно крупных размерах или организованной группой) УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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