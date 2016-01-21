Пострадавшие от взрыва газа в Украинске получат квартиры для проживания и компенсации

Как сообщает Донецкая областная военно-гражданская администрация, Селидовский городской совет принял решение выделить из резервного фонда 13 квартир для проживания жителям, чье жилье было разрушено.

Кроме того, из городского бюджета будет выделено 650 тысяч гривень для выплаты материальной помощи пострадавшим - по 50 тысяч гривень на семью.

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Также в зависимости от степени разрушения квартир их хозяева получат денежные выплаты от Украинского городского совета. Владельцы 9 разрушенных помещений – по 10 тысяч гривен, владельцы еще 5 квартир – по 3 тысячи гривен.

По информации мэра Селидово Виктора Ремизова, всем пострадавшим уже сообщено о размерах компенсаций. «Все довольны», - подчеркнул он.

Ориентировочная стоимость монтажно-строительных работ на восстановление многоквартирного дома после взрыва составляет около 4,7 миллиона гривень. Такой вывод предоставили специалисты Краматорского проектного института, которые проводили оценку масштабов разрушений.

Пока разрушенный участок дома закрыт временным укрытием, чтобы не допустить попадание снега и протечки воды. В квартирах, где повылетали стекла, застеклены окна.

Напомним, 15 января в 8:56 в двухкомнатной квартире на пятом этаже третьего подъезда в 5-этажном жилом доме, по улице Чкалова, 29 в Украинске произошел взрыв газового баллона без последующего горения. В результате обрушилась кровля и разрушены перекрытия между 5 и 4 этажами, повреждена лестничная клетка. В результате взрыва погибли двое детей 2011 и 2015 годов рождения. Трое пострадавших, среди них 8-летняя девочка, были госпитализированы.