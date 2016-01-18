Из-за гриппа в большинстве школ Винничины продлили каникулы

В Винницкой области в связи с гриппом в 693 школах из 885 – продлены каникулы.

Как сообщили УНИАН в департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Винницкой ОГА, об этом сегодня во время совещания сообщила первый заместитель директора департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Черная.

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«Каникулы продлены, или объявлен карантин в 16 районах и 3 городах областного значения до 22 января включительно. То есть, дети пойдут в школы 25 января. Каникулы продлены в 11 районах: Барском, Винницком, Жмеринском, Могилев-Подольском, Калиновском, Мурованокуриловецком, Песчанском, Тывровском, Шаргородском, Ямпольском, а также городе Виннице. На вынужденных каникулах до 1 февраля будут находиться учащиеся Казатинского района, до 20 января — города Казатин. На этой неделе будут решать выходить ли на обучение в Крыжопольском и Литинском районах, а также в городе Жмеринка. Карантин объявлен в общеобразовательных учреждениях в Гайсинском районе до 22 января и в Немировском районе до 8 февраля», — рассказала Черная.

Кроме того, в 9 районах области введен карантин в 170 детских садах (всего в области 779 садов).

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«Карантин объявлен по дошкольным учебным заведениям в Барском, Гайсинском, Калиновском, Крыжопольском, Казатинском, Немировском, Тывровском и Шаргородском районах. В Тростянецком районе одно дошкольное учреждение закрыто на карантин до 1 февраля», — отметила Черная.

Также чиновник проинформировала, что сегодня начали второй семестр все вузы Винницкой, кроме Барского и Винницкого колледжей, которые продлили зимние каникулы, обучение начато и в заведениях профтехобразования области.