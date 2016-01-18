В школах Сум и Черкасс из-за гриппа с 19 января вводят карантин

В Сумах и Черкассах с 19 января в учебных заведениях вводится карантин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, такое решение приняла сегодня городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно состояния заболеваемости ОРВИ и гриппом.

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Согласно сообщению, решение ввести карантин принято в связи с напряженной ситуацией в области, связанной со стремительным распространением и тяжелым течением заболевания, ухудшением погодных условий, по рекомендации Сумской облгосадминистрации.

«С 19 января учебный процесс приостановят в школах и профессионально-технических учебных заведениях, со среды, 20 января – в детских садах. Карантин продлится до понедельника включительно, а уже 25 января комиссия будет принимать решение о дальнейшем продлении или отмене карантина», - отмечает пресс-служба мэрии.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила Департаменту образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета приостановить учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учебных заведениях города с 19 по 23 января включительно по причине сложных погодных условий и обострения эпидемической ситуации по острым респираторным заболеваниям и гриппу.

Также сегодня в городе Умань Черкасской области городские власти решили на неделю продлить каникулы в школах в связи с угрожающей эпидемической ситуацией.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Черкасской облгосадминистрации сегодня приняла решения, которым рекомендует отправить всех школьников области снова на каникулы из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ и непогодой.

Как сообщал УНИАН, в Черкасской области превышения эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в двух районах области - Христиновском и Городищенском. Там эпидпорог превышен на 10%. В связи с этим в обоих районах на неделю продлены зимние каникулы, а также ограничено проведения массовых мероприятий.

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По состоянию на 18 января в Сумской области превышение эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 5 из 18 районов и 2 городах.

В общей сложности в области показатель заболеваемости населения на грипп и ОРВИ за последнюю неделю фактически приблизился к эпидпорогу и составляет 57,03 на 10 тыс. населения, что меньше на 3,79% порогового уровня.

По состоянию на 16 января в Сумской области было зафиксировано 5 случаев смертей от осложнений гриппа, в том числе один в Сумах.