Ночью в Черниговской, Сумской и Полтавской областях синоптики обещают сильный снег

На дорогах страны гололедица.

В Черниговской, Сумской и Полтавской областях ночью ожидается сильный снег. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр. Читайте такжеСиноптики рассказали о погоде на Крещение и назвали самый холодный день января «19 января в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, в восточных областях местами гололед, ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской областях сильный снег. На дорогах страны гололедица», - говорится в сообщении.

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