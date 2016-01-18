Ночью в Черниговской, Сумской и Полтавской областях синоптики обещают сильный снег
21:50, 18 января 2016Общество
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На дорогах страны гололедица.
19 января в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с / Фото УНИАН
В Черниговской, Сумской и Полтавской областях ночью ожидается сильный снег.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
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«19 января в Украине, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, метели, в восточных областях местами гололед, ночью в Черниговской, Сумской, Полтавской областях сильный снег. На дорогах страны гололедица», - говорится в сообщении.
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