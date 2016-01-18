СМИ: Жители Севастополя считают, что оккупанты замалчивают количество ДТП из-за энергоблокады

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

«На наших дорогах из без того хватает не очень разумных водителей, а при отсутствии света, аварии участились. В городе стало больше машин, увеличилось число жителей почти вдвое, в каждой семье теперь есть машина, а правильно организовать движение власти по-прежнему не могут», - высказал свое возмущение Крым.Реалии местный таксист Евгений.

Водители стали опасаться за сохранность своих авто и безопасность движения по улицам в целом.

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«Ездить по улицам стало страшно. Пешеходов не видно, а многие продолжают носиться. В дождь предпочитаю оставлять машину, ездить в таких условиях просто опасно», – поделилась одна из местных жительниц.

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Горожане отмечают, что реальной цифры о пострадавших и погибших на дорогах за время действия ЧС в Севастополе из-за проблем с электроснабжением нет. Пешеходы стараются применять элементарные меры безопасности.

«В городе очень много аварий, в том числе и с пострадавшими и со смертями, но нам об этом официально не говорят. Когда перехожу улицу, подсвечиваю себя фонарем или махаю мобильным телефоном, чтобы было видно, что идет человек через дорогу», - рассказал местный житель Владимир.

На местном интернет-форуме, горожане собирают и фиксируют случаи ДТП, обсуждают и помогают установить участников.

В опросе, опубликованном на сайте так называеглавка МВД Севастополя, наиболее серьезной проблемой в области дорожной безопасности горожане отметили «повышение безопасности пешеходов на пешеходных переходах» - 23% указали этот пункт, как самый актуальный для решения в 2016 году.

Как сообщал УНИАН, после завершения новогодних праздников улицы Севастополя снова погрузились во тьму.