СМИ: Жители Севастополя считают, что оккупанты замалчивают количество ДТП из-за энергоблокады
В оккупированном Севастополе жители возмущены увеличением количества ДТП на неосвещаемых улицах города. По словам очевидцев, аварий на дорогах стало значительно больше, внешнего освещения улиц нет, часто не работают светофоры, а количество автомобилей увеличилось.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
«На наших дорогах из без того хватает не очень разумных водителей, а при отсутствии света, аварии участились. В городе стало больше машин, увеличилось число жителей почти вдвое, в каждой семье теперь есть машина, а правильно организовать движение власти по-прежнему не могут», - высказал свое возмущение Крым.Реалии местный таксист Евгений.
Водители стали опасаться за сохранность своих авто и безопасность движения по улицам в целом.
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«Ездить по улицам стало страшно. Пешеходов не видно, а многие продолжают носиться. В дождь предпочитаю оставлять машину, ездить в таких условиях просто опасно», – поделилась одна из местных жительниц.
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Горожане отмечают, что реальной цифры о пострадавших и погибших на дорогах за время действия ЧС в Севастополе из-за проблем с электроснабжением нет. Пешеходы стараются применять элементарные меры безопасности.
«В городе очень много аварий, в том числе и с пострадавшими и со смертями, но нам об этом официально не говорят. Когда перехожу улицу, подсвечиваю себя фонарем или махаю мобильным телефоном, чтобы было видно, что идет человек через дорогу», - рассказал местный житель Владимир.
На местном интернет-форуме, горожане собирают и фиксируют случаи ДТП, обсуждают и помогают установить участников.
В опросе, опубликованном на сайте так называеглавка МВД Севастополя, наиболее серьезной проблемой в области дорожной безопасности горожане отметили «повышение безопасности пешеходов на пешеходных переходах» - 23% указали этот пункт, как самый актуальный для решения в 2016 году.
Как сообщал УНИАН, после завершения новогодних праздников улицы Севастополя снова погрузились во тьму.