В понедельник ожидаются снегопады и метели, полиция просит водителей воздержаться от поездок

Как сообщает Управление безопасности дорожного движения Департамента превентивной действия Национальной полиции Украины, 18 января в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Сумской областях чрезвычайно сложные погодные условия: сильные снегопады, сильные метели, снежные заносы при сильном ветре; в Приазовье, Днепропетровской и Луганской областях местами сильные осадки, гололед и налипание мокрого снега; на дорогах страны гололедица.

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Правоохранители обращаются к водителям с просьбой без необходимости не выезжать на собственном транспорте, а тем, кто выехал, - внимательно следить за сообщениями относительно состояния проезда по дорогам Украины, неуклонно придерживаться Правил дорожного движения.

Если во время движения водитель увидел, что кто-то попал в затруднительное положение из-за непогоды, он должен вызвать на помощь аварийные службы или звоните «102».

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Как сообщал УНИАН, синоптики предупреждают о существенном осложнении погодных условий 17-18 января. В течение 17-18 января на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, и 18 января в Харьковской и Сумской областях ожидаются сложные погодные условия.