В Крыму ночью сгорела машина представителя Меджлиса

В ночь на воскресенье сгорел автомобиль председателя Меджлиса Дмитровки Советского района Крыма Энвера Вейсова. Об этом в своем Facebook сообщил первый замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелялов.

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"В три часа ночи во дворе председателя местного меджлиса с Дмитровка Советского района Крыма Энвера Вейсова случился пожар. Загорелся стог сена (соломы), пожар перекинулся на автомобиль, который также сгорел. Тушивший пожар Энвер с ожогами находиться в больнице", - написал он.

По словам Джелялова, представители "МЧС" оккупационных властей, "уже строят версию о самовозгорании автомобиля".

В то же время владелец машины говорит о весьма сложных отношениях с соседом, с которым они расходились в политических взглядах и который угрожал Энверу сделать "коктейль Молотова".

Сегодня в три часа ночи во дворе председателя местного меджлиса с Дмитровка Советского района Крыма Энвера Вейсова случи... Опубліковано Nariman Dzhelalov 16 січня 2016 р.

"Это не первый случай конфликтов на межнациональной почве, о котором мне пришлось узнать за последнее время", - добавил Джелялов.

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