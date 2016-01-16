Учебные заведения Херсонщины закрывают на карантин

В Херсонской области с 18 января учебные заведения закрываются на карантин.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. директора департамента образования и науки Херсонской облгосадминистрации Евгений Криницкий.

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«В связи с эпидемиологической ситуацией в Херсонской области вводится карантин 18 - 22 января 2016 года в учебных заведениях. Мы постоянно мониторим ситуацию, о чем буду сообщать дополнительно», - сказал Криницкий.