Учебные заведения Херсонщины закрывают на карантин
16:55, 16 января 2016Общество
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В связи с эпидемиологической ситуацией в Херсонской области вводится карантин 18 - 22 января 2016 года в учебных заведениях.
Учебные заведения в Херсонской области закрывают на карантин из-за гриппа / Фото УНИАН
В Херсонской области с 18 января учебные заведения закрываются на карантин.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. директора департамента образования и науки Херсонской облгосадминистрации Евгений Криницкий.
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«В связи с эпидемиологической ситуацией в Херсонской области вводится карантин 18 - 22 января 2016 года в учебных заведениях. Мы постоянно мониторим ситуацию, о чем буду сообщать дополнительно», - сказал Криницкий.
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