Кабмин утвердил план мероприятий на 75-ю годовщину трагедии Бабьего Яра
Кабинет министров утвердил план мероприятий в связи с 75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.
Соответствующее распоряжение №1410 от 30 декабря 2015 года опубликовано на правительственном портале.
В частности, планируется проведение 29 сентября 2016 года траурных мероприятий на территории Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр” с участием президента, премьер-министра, председателя Верховной Рады, председателя Киевской городской государственной администрации, представителей государственных органов и учреждений, личного состава Вооруженных Сил, общественных организаций, в том числе международных, духовенства, дипломатического корпуса иностранных государств.
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Кроме того, предусмотрена закладка памятного знака на месте сооружения Мемориального музея.
Госкомтелерадио в течение года поручено обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий в связи с 75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.
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