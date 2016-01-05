Кабмин утвердил план мероприятий на 75-ю годовщину трагедии Бабьего Яра

Соответствующее распоряжение №1410 от 30 декабря 2015 года опубликовано на правительственном портале.

В частности, планируется проведение 29 сентября 2016 года траурных мероприятий на территории Национального историко-мемориального заповедника “Бабий Яр” с участием президента, премьер-министра, председателя Верховной Рады, председателя Киевской городской государственной администрации, представителей государственных органов и учреждений, личного состава Вооруженных Сил, общественных организаций, в том числе международных, духовенства, дипломатического корпуса иностранных государств.

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Кроме того, предусмотрена закладка памятного знака на месте сооружения Мемориального музея.

Госкомтелерадио в течение года поручено обеспечить широкое освещение в средствах массовой информации мероприятий в связи с 75-й годовщиной трагедии Бабьего Яра.

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