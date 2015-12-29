МВД: За неделю на блокпостах были задержаны 12 пособников террористов "ДНР"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД в Донецкой области.

Кроме того, были задержаны три человека, которые находились в розыске за совершение уголовных преступлений и один человек, который считался без вести пропавшим.

"Сотрудниками подразделений организации деятельности блокпостов осуществляется строгий контроль за перевозкой грузов. Так, только за последнюю неделю выявлено 25 случаев незаконной перевозки грузов", - сообщают в полиции.

Читайте такжеУкраина и экология: чем запомнился уходящий год

Отмечается, что наибольшее количество подобных нарушений связано с незаконными перевозками изделий из металла.

"Выявлено 7 фактов транспортировки металлолома без соответствующих документов общим весом около 17 тонн", - добавили в МВД.

Читайте такжеВ Попасной военные застрелили водителя автомобиля, который пытался прорваться через блокпост

Также в течение недели были зафиксированы факты незаконной перевозки хвойных деревьев, продуктов питания, древесины, алкоголя.