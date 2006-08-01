Кабмин решил создавать индустриальные парки

Кабинет министров Украины одобрил Концепцию создания индустриальных (промышленных) парков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина, целью Концепции является определение механизма реализации государственной политики в сфере создания и развития индустриальных (промышленных) парков в Украине для содействия привлечению инвестиций.

Реализация Концепции предполагает 3 этапа. На первом (организационном) этапе (2006 - 2007 гг.) планируется подготовить нормативно-правовую базу для создания и функционирования индустриальных парков, а также определить перспективные территории для их размещения на основе конкурсного отбора проектов основания таких парков, реализовать ряд пилотных проектов. На втором этапе (2008 - 2010 гг.) предполагается реализовать ряд пилотных проектов создания индустриальных парков. Третий этап (с 2009 года) включает проведение комплексного анализа результатов пилотных проектов.

Концепцией определено внедрение пилотных проектов индустриальных парков в АР Крым, Киевской, Львовской, Одесской и Харьковской областях, по результатам реализации которых в других регионах предусмотрено создание сети таких парков.

Координация работы по реализации Концепции возложена на Министерство экономики.