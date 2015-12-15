Полиция назвала основную версию взрыва в отделении "Новой почты" в Днепропетровске (фото)

Как сообщила пресс-секретарь областного управления Национальной полиции Анна Старчевская, правоохранителям поступила информация о двух взрывах в отделении №28 "Новой почты", передает местный сайт 056

Отмечается, что около 12:40 на место происшествия прибыли сотрудники взрывотехнической службы.

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Начальник Индустриального райотдела полиции Руслан Панчишин отмечает, что возраст пострадавшего установить пока не удается. "На теле - фирменная одежда почтового оператора", - говорится в сообщении.

В свою очередь директор филиала "Новой почты" отказывается давать комментарии.

По словам заместителя начальника управления Нацполиции в Днепропетровской области Сергея Манзы, основная версия правоохранителей - самоубийство.

Ранее УНИАН сообщал, что сегодня в Днепропетровске около 12 часов в отделении “Новой почты” взорвалась граната, погиб мужчина.